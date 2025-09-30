MotoGP Mandalika Perkuat Branding Indonesia Sebagai Destinasi Sportainment Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Seri paling ikonik MotoGP tahun ini bakal tersaji di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB.

Selain lokasi wisata yang memukau, perhatian publik juga tertuju pada sang legenda Marc Marquez, akankah berhasil naik podium di lintasan Mandalika yang dikenal menantang.

"MotoGP Mandalika menjadi momentum strategis untuk memperkuat nation branding Indonesia sekaligus meneguhkan posisi The Mandalika sebagai destinasi sportainment kelas dunia," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, Senin (29/9).

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 digelar pada 3–5 Oktober 2025 mendatang.

Menjelang race week, ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dan MGPA (Mandalika Grand Prix Association) memastikan persiapan lintasan, run-off area, serta fasilitas marshal rampung sesuai standar FIM.

Lebih dari 2.000 volunteer siap mendukung operasional, dengan 100% marshal berasal dari putra-putri NTB.

"MotoGP bukan hanya tentang balapan, tetapi juga tentang warisan berharga bagi Indonesia yang memberi manfaat nyata bagi olahraga, pariwisata, dan kebanggaan nasional," ujar Erick.

Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa ajang MotoGP telah memberikan dampak nyata bagi daerah.