jpnn.com - Keputusan Marc Marquez mengakhiri karier di MotoGP membuat Ducati harus bergerak cepat menyusun kembali kekuatan tim menyambut musim 2027.

Satu tempat di garasi tim asal Italia itu kini kosong, sementara Pedro Acosta sudah dipastikan menjadi bagian dari proyek mereka.

Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan posisi yang ditinggalkan Marquez. Dua kandidat yang paling banyak diperbincangkan ialah Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega.

Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega Jadi Salah Satu Kandidat

Aldeguer disebut memiliki peluang besar untuk promosi ke tim pabrikan Ducati.

Pembalap asal Spanyol itu dijadwalkan memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada 2027, yang merupakan salah satu tim satelit Ducati.

Kesempatan tersebut bisa menjadi langkah besar bagi Aldeguer setelah dua musim memperkuat Gresini Racing.

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Selain Aldeguer, Ducati memiliki opsi lain, yakni Nicolo Bulega. Pembalap Italia tersebut dijadwalkan kembali ke paddock MotoGP pada 2027 setelah berkompetisi bersama Ducati di World Superbike.

Pengalaman Bulega dalam mengendarai sekaligus mengembangkan motor Ducati menjadi modal penting. Dia juga baru menandatangani kontrak dengan VR46 untuk menghadapi MotoGP 2027.