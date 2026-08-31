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MotoGP: Marc Marquez Samai Rekor Valentino Rossi, Legenda Australia Mulai Terancam

MotoGP: Marc Marquez Samai Rekor Valentino Rossi, Legenda Australia Mulai Terancam
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Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: JOSE JORDAN/AFP.

jpnn.com - Marc Marquez kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MotoGP.

Kemenangan di Aragon membawa Marquez menyamai salah satu catatan milik legenda balap Valentino Rossi.

Rider Ducati Lenovo itu kini telah mengoleksi 18 kemenangan Grand Prix setelah melewati usia 30 tahun.

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Jumlah tersebut membuatnya berada sejajar dengan Rossi dalam kategori tersebut.

Keduanya menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua setelah melewati usia 30 tahun.

Namun, Marquez yang kini berusia 33 tahun masih memiliki ruang untuk melangkah lebih jauh.

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Catatan tertinggi dalam kategori tersebut saat ini menjadi milik legenda Australia, Mick Doohan. Mantan pembalap Honda itu tercatat meraih 33 kemenangan Grand Prix setelah berusia lebih dari 30 tahun.

Dengan performanya yang masih kompetitif, Marc Marquez berpeluang memangkas jarak tersebut dalam beberapa musim ke depan.

Marc Marquez kembali mencatatkan sejarah di MotoGP. Satu rekor Valentino Rossi terkejar, sementara legenda Australia mulai terancam.

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