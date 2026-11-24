jpnn.com - Ducati masih mengandalkan Marc Marquez untuk menghadapi MotoGP 2027.

Pembalap asal Spanyol itu bahkan telah menandatangani kontrak hingga akhir 2028. Namun, masa depannya tetap menjadi perhatian di tengah isu kemungkinan pensiun.

Gelar juara dunia MotoGP 2026 membuat Marquez emakin dekat dengan jajaran pembalap paling sukses sepanjang sejarah. Kini, dia memiliki pilihan untuk melanjutkan perburuan rekor atau mempertimbangkan akhir kariernya.

Rekor Marquez Semakin Menjauh dari Valentino Rossi

Marquez memastikan gelar kedelapan kelas premier setelah finis di posisi kedelapan pada MotoGP Portugal di Portimao, Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Koleksi tersebut menyamai rekor Giacomo Agostini sekaligus melewati tujuh gelar kelas utama Valentino Rossi.

Ketika seluruh kategori dihitung, Marquez kini mengoleksi 10 titel, unggul dari Rossi dengan sembilan gelar. Agostini masih memimpin dengan 15 gelar, disusul Angel Nieto yang memiliki 13 titel.

Meski demikian, Marquez tidak mengeklaim dirinya sebagai pembalap terbaik sepanjang masa. Dia tetap menghormati pencapaian para legenda MotoGP.

Masih Ada Dua Catatan yang Bisa Dipecahkan

Perjalanan Marquez menuju gelar 2026 tidak mudah. Setelah GP Italia, dia sempat tertinggal 102 poin dari Marco Bezzecchi yang berada di puncak klasemen.