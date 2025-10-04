MotoGP: Marco Bezzecchi Memperpanjang Masa Kerja Bersama Aprilia Racing hingga 2027

jpnn.com - JAKARTA - Marco Bezzecchi mengaku sangat senang memperpanjang masa kerja bersama Aprilia Racing hingga musim 2027 mendatang.

Bezzecchi merupakan pembalap yang digadang-gadang akan masuk dalam projek jangka panjang Aprilia.

"Saya sangat senang telah memperbarui kontrak untuk dua tahun lagi. Sejak hari pertama saya menandatangani kontrak, saya memiliki tujuan untuk membangun proyek jangka panjang," ujar Bezzecchi dikutip dari laman MotoGP, Senin (2/2).

Ke depannya, pembalap asal Italia ini bisa memberikan performa yang terbaik dan bisa masuk dalam pengembangan projek RS-GP bersama dengan Aprilia.

"Saya senang telah mendapatkan dukungan dari seluruh tim dan seluruh pabrikan Noale. Saya berharap dapat memberi mereka banyak kegembiraan, seperti yang pasti akan mereka lakukan bersama saya," ungkap The Bezz, julukan Marco Bezzecchi.

Pembalap bernomor 72 tersebut menjalani musim yang sangat menjanjikan pada 2025 setelah mengunci peringkat ketiga klasemen akhir dengan perolehan 353 poin.

Torehan tersebut menjadi pencapaian terbaik yang diperoleh The Bezz selama tampil di kelas MotoGP.

Selain itu, Bezzecchi juga mengamankan tiga kemenangan grand prix, yakni di Silverstone, Portimao, dan Valencia. Lalu juga mengunci total 15 podium selama musim 2025. (antara/jpnn)