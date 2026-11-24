jpnn.com - Francesco Bagnaia tengah bersiap menutup perjalanan panjangnya bersama Ducati.

Sebelum resmi berpisah pada akhir MotoGP 2026, pembalap asal Italia itu menyampaikan pesan emosional yang menggambarkan betapa berartinya kebersamaan mereka selama delapan tahun terakhir.

Bagnaia mengunggah pesan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Ungkapan itu menjadi salah satu bentuk apresiasi atas perjalanan yang telah dilalui sejak dirinya bergabung dengan Ducati pada 2019.

Perjalanan Panjang Bagnaia Bersama Ducati

Kebersamaan Bagnaia dan Ducati dimulai setelah rider yang karib disapa Pecco itu menjuarai Moto2 2018. Pada musim pertamanya, dia lebih dahulu memperkuat Pramac Racing sebelum mendapatkan tempat di tim pabrikan pada 2021.

Bersama Ducati, Pecco kemudian mencapai puncak karier dengan meraih gelar juara dunia MotoGP secara beruntun pada 2022 dan 2023. Namun, performanya mengalami penurunan dalam dua musim terakhir, yakni 2025 dan 2026.

Meski demikian, Bagnaia tetap menyimpan kenangan mendalam terhadap tim yang telah membawanya meraih berbagai pencapaian tersebut.

"Aku sudah menaruh seluruh harapan dan cita-citaku di tempat ini. Sejak pertama kali datang, rasa sayangku terhadapmu begitu besar dan tidak pernah berubah," kata Pecco.

Pecco Ingin Menutup Kebersamaan dengan Hasil Terbaik

Pecco masih memiliki satu kesempatan untuk memberikan hasil positif bagi Ducati sebelum mengakhiri kerja sama mereka. Seri Valencia menjadi balapan terakhir MotoGP 2026 sekaligus penutup kiprahnya bersama tim pabrikan asal Italia tersebut.