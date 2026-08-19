MotoGP: Mesin 850cc Yamaha Belum Sempurna, Toprak Razgatlioglu Punya Pandangan Berbeda

jpnn.com - Toprak Razgatlioglu tidak melihat hasil uji coba awal mesin 850cc Yamaha sebagai pertanda buruk menuju MotoGP 2027.

Pembalap Pramac Yamaha tersebut justru menilai masih ada alasan untuk optimistis meski proyek baru pabrikan asal Jepang itu belum mencapai tahap sempurna.

Yamaha menjalani pengujian perdana motor 850cc di Brno pada pertengahan musim MotoGP 2026. Dalam tes tersebut, mesin V4 anyar masih dipasangkan dengan sasis yang digunakan untuk motor 1.000cc musim ini.

Toprak Tetap Yakin dengan Proyek Yamaha

Toprak menilai Yamaha tidak perlu terburu-buru karena pengembangan motor 850cc masih berada pada tahap awal. Rider asal Turki itu melihat pekerjaan yang dilakukan sejauh ini sudah memberikan hasil positif.

"Saya melihat pengujian itu sebagai langkah yang bagus. Kami memang datang untuk merasakan dan mengevaluasi mesin, bukan langsung mencari kesempurnaan."

"Menurut saya, pekerjaan yang dilakukan Yamaha sudah berada di jalur yang tepat," jelasnya.

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Toprak juga menyadari para rival Yamaha tentu memiliki program pengembangan masing-masing. Namun, hal tersebut tidak membuatnya kehilangan kepercayaan terhadap proyek yang sedang dijalankan.

Target Besar di MotoGP 2027

Toprak berharap Yamaha mampu membawa peningkatan signifikan sebelum memasuki musim 2027.