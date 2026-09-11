MotoGP Misano 2026: Ai Ogura Menepi Lagi, Mimpi Juara Dunia Makin Terancam

jpnn.com - Perjalanan Ai Ogura dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026 kembali mendapat pukulan.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu dipastikan belum dapat kembali ke lintasan pada MotoGP San Marino di Misano akhir pekan ini.

Ogura sebelumnya berharap bisa menjalani comeback setelah melewatkan seri Aragon akibat cedera ibu jari kiri. Namun, kondisi fisiknya belum memungkinkan pembalap asal Jepang tersebut untuk kembali bersaing.

Keputusan itu membuat Ogura harus melewatkan dua seri MotoGP secara beruntun.

Prinsipal Trackhouse Davide Brivio mengatakan keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan tim medis. Ogura masih membutuhkan waktu tambahan agar pemulihan cederanya lebih optimal.

"Kami memilih memberikan Ai waktu satu pekan lagi sesuai rekomendasi dokter. Kami berharap dia sudah siap kembali tampil di Austria," ucapnya.

Posisi Ogura Terus Merosot

Situasi tersebut menjadi pukulan bagi Ogura yang sebelumnya sempat berada dalam persaingan papan atas klasemen MotoGP 2026.

Rangkaian hasil positif sempat membawa pembalap Trackhouse itu ke posisi kedua klasemen. Ogura mengoleksi enam podium dalam tujuh balapan, termasuk kemenangan perdana di kelas MotoGP saat tampil di Assen.