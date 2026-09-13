MotoGP Misano 2026: Francesco Bagnaia Kehilangan Kepercayaan Diri, Kenapa?

jpnn.com - Francesco Bagnaia sedang tidak berada dalam kondisi terbaiknya di MotoGP Misano 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku belum memiliki keyakinan penuh terhadap motornya hingga harus mengurangi agresivitas saat berada di lintasan.

Bagnaia bahkan menyebut situasinya terasa aneh. Pasalnya, dia bisa saja kehilangan kendali ketika mencoba sedikit lebih memaksa.

"Saat ini saya memilih lebih berhati-hati karena ketika mencoba menambah agresivitas, motor justru terasa seperti ingin membawa saya jatuh," ucapnya.

Masalah tersebut makin sulit dipahami setelah data dibandingkan dengan pembalap Ducati lainnya.

Bagnaia tercatat menggunakan tekanan rem jauh lebih besar, tetapi motornya justru tidak mampu berhenti seperti yang diharapkan. Kondisi serupa juga terjadi saat akselerasi.

"Saya menggunakan tekanan rem hampir dua kali lebih besar, tetapi tetap tidak mendapatkan deselerasi seperti yang seharusnya. Ini benar-benar sulit dimengerti," tambahnya.

Bagnaia Nyaris Jatuh Tujuh Kali

Buruknya rasa percaya diri itu bukan tanpa alasan. Bagnaia mengaku nyaris terjatuh sekitar tujuh kali selama menjalani sesi latihan di Misano.