MotoGP Misano 2026: Gresini Hidupkan Kenangan Marco Simoncelli

jpnn.com - Kenangan Marco Simoncelli akan menghiasi MotoGP Misano 2026.

Gresini Racing menyiapkan livery khusus untuk balapan akhir pekan ini sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang pembalap Italia tersebut.

Alex Marquez dan Fermin Aldeguer akan menggunakan corak yang terinspirasi dari motor Simoncelli ketika membela Gresini pada musim 2010 dan 2011.

Livery Khusus untuk Mengenang Simoncelli

Livery tersebut diperkenalkan di Misano pada Kamis (10/6/2026) malam dengan dihadiri Paolo Simoncelli, ayah Marco.

Simoncelli memiliki ikatan kuat dengan Gresini. Dia menjalani debut MotoGP bersama tim tersebut pada 2010 dan mengoleksi dua podium selama dua musim.

"Gresini kembali ke Misano dengan penghormatan yang terasa sangat emosional. Motor Alex dan Fermin akan membawa kembali kenangan terhadap tunggangan yang menemani perjalanan Marco di MotoGP," tulis Gresini.

Simoncelli meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal pada MotoGP Malaysia 2011. Setahun kemudian, Misano World Circuit berganti nama menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Kini, lebih dari satu dekade setelah kepergiannya, sosok Simoncelli kembali dikenang di sirkuit. Gresini pun akan membawa memori tersebut ke lintasan melalui livery spesial pada MotoGP Misano 2026.(gresini/del/jpnn)