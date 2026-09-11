MotoGP Misano 2026: Gresini Hidupkan Kenangan Marco Simoncelli
jpnn.com - Kenangan Marco Simoncelli akan menghiasi MotoGP Misano 2026.
Gresini Racing menyiapkan livery khusus untuk balapan akhir pekan ini sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang pembalap Italia tersebut.
Alex Marquez dan Fermin Aldeguer akan menggunakan corak yang terinspirasi dari motor Simoncelli ketika membela Gresini pada musim 2010 dan 2011.
Livery Khusus untuk Mengenang Simoncelli
Livery tersebut diperkenalkan di Misano pada Kamis (10/6/2026) malam dengan dihadiri Paolo Simoncelli, ayah Marco.
Simoncelli memiliki ikatan kuat dengan Gresini. Dia menjalani debut MotoGP bersama tim tersebut pada 2010 dan mengoleksi dua podium selama dua musim.
"Gresini kembali ke Misano dengan penghormatan yang terasa sangat emosional. Motor Alex dan Fermin akan membawa kembali kenangan terhadap tunggangan yang menemani perjalanan Marco di MotoGP," tulis Gresini.
Simoncelli meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal pada MotoGP Malaysia 2011. Setahun kemudian, Misano World Circuit berganti nama menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Kini, lebih dari satu dekade setelah kepergiannya, sosok Simoncelli kembali dikenang di sirkuit. Gresini pun akan membawa memori tersebut ke lintasan melalui livery spesial pada MotoGP Misano 2026.(gresini/del/jpnn)
MotoGP Misano 2026 bakal menghadirkan momen emosional. Gresini Racing membawa kembali kenangan Marco Simoncelli
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Misano 2026: Ai Ogura Menepi Lagi, Mimpi Juara Dunia Makin Terancam
- 3 Informasi Sangat Penting Menjelang MotoGP San Marino 2026
- Kabar MotoGP: Alex Rins Memutuskan Pensiun
- MotoGP 2026: Marc Marquez Punya Masalah Besar di Balik Kecepatannya
- Pimpin Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Malah Tak Terlalu Peduli, Ini Alasannya
- Jelang MotoGP, Gubernur Iqbal Minta Penambahan Penerbangan ke Lombok