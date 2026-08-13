MotoGP Mulai Pertimbangkan Bursa Transfer ala Sepak Bola, Ada Apa?

jpnn.com - MotoGP mulai mempertimbangkan ide baru untuk mengatur perpindahan pembalap.

Salah satu opsi yang dibahas ialah menerapkan transfer window seperti dalam sepak bola.

Wacana tersebut muncul setelah bursa pembalap untuk MotoGP 2027 bergerak sangat cepat.

Sekitar 80 persen kursi disebut sudah memiliki pembalap sebelum jeda musim panas.

Gagasan itu dibahas dalam pertemuan IRTA Management Council di paddock Silverstone. Forum tersebut dihadiri perwakilan tim MotoGP dan Direktur Olahraga MotoGP Carlos Ezpeleta.

Bursa Pembalap Dinilai Terlalu Cepat

Sejumlah kesepakatan untuk musim 2027 sudah mencuat sejak awal 2026. Fabio Quartararo dikaitkan dengan Honda, Jorge Martin diproyeksikan menuju Yamaha, sedangkan Pedro Acosta disebut akan bergabung dengan Ducati.

Pergerakan cepat tersebut memang tidak melanggar aturan. Namun, muncul kekhawatiran aktivitas bursa justru mengalihkan perhatian dari persaingan di lintasan.

Karena itu, MotoGP mulai mengkaji kemungkinan menetapkan periode khusus bagi tim untuk mengikat pembalap.