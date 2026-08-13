MotoGP Mulai Pertimbangkan Bursa Transfer ala Sepak Bola, Ada Apa?
jpnn.com - MotoGP mulai mempertimbangkan ide baru untuk mengatur perpindahan pembalap.
Salah satu opsi yang dibahas ialah menerapkan transfer window seperti dalam sepak bola.
Wacana tersebut muncul setelah bursa pembalap untuk MotoGP 2027 bergerak sangat cepat.
Sekitar 80 persen kursi disebut sudah memiliki pembalap sebelum jeda musim panas.
Gagasan itu dibahas dalam pertemuan IRTA Management Council di paddock Silverstone. Forum tersebut dihadiri perwakilan tim MotoGP dan Direktur Olahraga MotoGP Carlos Ezpeleta.
Bursa Pembalap Dinilai Terlalu Cepat
Sejumlah kesepakatan untuk musim 2027 sudah mencuat sejak awal 2026. Fabio Quartararo dikaitkan dengan Honda, Jorge Martin diproyeksikan menuju Yamaha, sedangkan Pedro Acosta disebut akan bergabung dengan Ducati.
Pergerakan cepat tersebut memang tidak melanggar aturan. Namun, muncul kekhawatiran aktivitas bursa justru mengalihkan perhatian dari persaingan di lintasan.
Karena itu, MotoGP mulai mengkaji kemungkinan menetapkan periode khusus bagi tim untuk mengikat pembalap.
MotoGP ingin mengatur bursa pembalap agar tak mengalahkan drama di lintasan. Transfer window mulai jadi opsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Belum Tutup Bursa Transfer, Umuh Sebut Posisi Kiper Paling Dibutuhkan
- Bursa Transfer: Tinggalkan Napoli, Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce
- Rio de Janeiro Sambut MotoGP 2027, Gunung Sugarloaf Jadi Latar Utama
- MotoGP 2026: Jorge Martin Masih di Puncak, Marc Marquez Diam-Diam Siapkan Serangan
- Jorge Martin Tak Terobsesi Gelar MotoGP 2026, Ada Target yang Lebih Penting
- MotoGP Aragon 2026: Alex Marquez Bawa Modal yang Bikin Rival Waspada