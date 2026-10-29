MotoGP: Pedro Acosta Bakal Satu Garasi dengan Marc Marquez, Ada Kesempatan Langka
jpnn.com - Pedro Acosta akan berbagi garasi dengan Marc Marquez di Ducati mulai MotoGP 2027.
Bagi Acosta, kebersamaan itu bukan sekadar babak baru dalam kariernya. Ada kesempatan langka yang ingin dimanfaatkan sebelum Marquez pensiun.
Acosta menyadari bahwa kesempatan belajar langsung dari Marquez tidak akan selalu tersedia.
Karena itu, dia memandang kebersamaan mereka di Ducati sebagai momen berharga bagi perkembangan kariernya.
"Sebelum dia mengakhiri kariernya, momen seperti ini bisa menjadi salah satu peluang terakhir untuk mempelajari pengalamannya (Marc Marquez, red) secara langsung," ucapnya.
Acosta akan memperkuat Ducati pada MotoGP 2027 dan 2028. Meski kesempatan tersebut membuka jalan untuk belajar dari Marquez, dia tidak ingin langsung memasang ekspektasi terlalu tinggi sebelum mengenal lingkungan barunya.
Dua Musim Bersama Ducati Jadi Kesempatan Berharga
Perpindahan dari KTM ke Ducati menandai babak baru dalam perjalanan Acosta di MotoGP.
Setelah enam tahun berada di lingkungan KTM, rider asal Spanyol itu harus mempelajari sistem kerja yang berbeda ketika mulai menjalani tugas bersama pabrikan Italia tersebut.
Bergabung dengan Ducati membuka peluang baru bagi Pedro Acosta. Bukan hanya soal motor dan tim pabrikan, ada sosok Marc Marquez
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