MotoGP: Pedro Acosta ke Ducati, Begini Rasanya Satu Garasi dengan Marc Marquez

jpnn.com - Pedro Acosta bakal menghadapi pengalaman baru setelah memutuskan bergabung dengan Ducati pada MotoGP 2027.

Pembalap berusia 22 tahun itu akan menjadi rekan setim Marc Marquez di pabrikan asal Italia tersebut.

Kepindahan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Acosta bersama KTM yang sudah dimulai sejak masih berkarier di Moto3.

Acosta Tak Terbebani Marquez

Berada satu garasi dengan Marquez yang telah mengoleksi tujuh gelar juara dunia ternyata tidak membuat Acosta merasa terbebani.

"Saya belum tahu apa yang akan saya temui di garasi. Namun, saya tidak merasa tertekan karena kami berada di fase karier yang berbeda," jelasnya.

Acosta menyadari Marquez sudah sangat mengenal lingkungan Ducati, sementara dirinya harus kembali membangun chemistry dengan orang-orang baru setelah bertahun-tahun bersama KTM.

"Marc sudah mengenal semua orang di tim, sedangkan saya membutuhkan sedikit waktu untuk menemukan ritme. Saya sudah bersama KTM selama bertahun-tahun, jadi ini benar-benar menjadi babak baru," tambahnya.

Butuh Waktu Beradaptasi

Pembalap berjuluk El Tiburon de Mazarron itu memilih tidak terburu-buru memasang target. Acosta ingin memanfaatkan dua musim pertamanya untuk beradaptasi dan memahami lingkungan baru di Ducati.