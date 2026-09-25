MotoGP: Pedro Acosta ke Ducati, Marc Marquez Sudah Tahu Bahaya yang Mengintai

jpnn.com - Ducati akan memiliki kombinasi menarik di garasi mereka mulai MotoGP 2027. Marc Marquez bakal berbagi tim dengan Pedro Acosta.

Kehadiran Acosta membuat persaingan internal Ducati berpotensi menghadirkan cerita baru.

Acosta akan menjadi tandem Marquez selama dua musim, yakni 2027 dan 2028. Usianya yang jauh lebih muda tidak membuat Marquez menganggap kedatangannya sebagai pelengkap.

Marquez Sudah Mengenali Potensi Acosta

Marquez bahkan mengakui Acosta memiliki kemampuan yang cukup untuk menandinginya di lintasan.

"Saya melihat Pedro sebagai pembalap yang punya kemampuan untuk mengalahkan saya. Karena itu, saya tidak menganggap kedatangannya sebagai sesuatu yang bisa diremehkan," ucapnya.

Penilaian tersebut muncul setelah Acosta menunjukkan perkembangan signifikan. Pembalap asal Spanyol itu akhirnya meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Austria.

Hasil itu memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta yang patut diperhitungkan.

Pernah Jadi Bagian dari Keputusan Ducati

Marquez juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat memberikan pandangan ketika Ducati mempertimbangkan Acosta sebagai bagian dari proyek mereka.