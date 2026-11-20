jpnn.com - Alex Marquez berpeluang kembali mengaspal pada MotoGP Portugal 2026.

Pembalap Gresini Racing itu sudah dinyatakan layak secara medis untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Portimao, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, izin tersebut belum menjadi jaminan Alex bisa menyelesaikan seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Kondisinya masih akan dievaluasi setelah menjalani FP1.

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Alex Marquez Lolos Pemeriksaan Medis

Kesempatan kembali ke lintasan datang setelah Alex menjalani serangkaian tindakan medis di Madrid.

Operasi tersebut dilakukan untuk melepas pelat dan alat penyangga yang sebelumnya terpasang pada tulang selangka kanan serta tangan kirinya.

Dia juga menjalani prosedur artroskopi pada bahu kanan untuk mengangkat bursa, yakni kantong kecil berisi cairan yang berfungsi mengurangi gesekan di sekitar sendi.

Nasib Alex Ditentukan setelah FP1

Meski sudah mendapat izin awal, Alex belum sepenuhnya aman untuk melanjutkan aktivitas di Portimao. Tim medis MotoGP akan kembali memeriksa kondisinya setelah sesi latihan bebas pertama.

Hasil evaluasi tersebut menjadi penentu apakah pembalap bernomor 73 itu bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya hingga balapan utama.