MotoGP Portugal 2026: Aprilia Punya Cara Jegal Marc Marquez Juara, Apa Itu?
jpnn.com - Persaingan gelar MotoGP 2026 belum sepenuhnya berakhir bagi Aprilia. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin masih berpeluang menggagalkan ambisi Marc Marquez mengunci titel juara dunia di Portugal.
Sirkuit Portimao akan menjadi arena penentuan penting bagi ketiganya.
Marquez datang dengan keunggulan besar, tetapi hasil akhir pekan nanti tetap bisa mengubah peta persaingan.
Dua Pembalap Aprilia Masih Punya Peluang
Martin dan Bezzecchi masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga klasemen sementara. Mereka mengoleksi poin lebih sedikit dari Marquez yang sudah mengumpulkan 431 angka.
Sementara itu, Marquez masih kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 431 poin. Rider Ducati Lenovo itu unggul 60 poin atas Martin dan 74 angka dari Bezzecchi.
Dengan dua seri tersisa, Martin dan Bezzecchi secara matematis masih punya kans mengganggu Marquez.
Marquez Bisa Mengunci Gelar di Portimao
Marquez hanya membutuhkan tambahan 12 poin untuk memastikan gelar MotoGP 2026.
Kemenangan dalam sprint race MotoGP Portugal bahkan bisa menjadi penentu.
Marc Marquez berpeluang mengunci gelar MotoGP 2026 di Portugal. Namun, Aprilia masih punya skenario untuk menggagalkan pesta pembalap Ducati tersebut.
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