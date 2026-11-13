MotoGP Portugal 2026: Gelar Dunia dan Rekor Bersejarah Menanti Marc Marquez
jpnn.com - Marc Marquez berpeluang mengukir pencapaian istimewa saat MotoGP 2026 berlanjut ke Sirkuit Portimao, Portugal, pekan depan.
Pembalap Ducati Lenovo itu tidak hanya berpeluang mengamankan gelar juara dunia, tetapi juga bisa mencatatkan sejarah baru dalam kompetisi MotoGP.
Kesempatan tersebut terbuka setelah hasil positif yang diraih Marquez di Qatar. Kini, rider asal Spanyol itu mengantongi keunggulan 60 poin atas Jorge Martin yang berada di urutan kedua.
Marc Marquez Berpeluang Kunci Gelar Lewat Sprint Race
Dengan dua seri tersisa, masih ada 74 poin yang bisa diperebutkan para pembalap. Marquez membutuhkan keunggulan minimal 37 poin di MotoGP Portugal untuk memastikan gelar juara dunia.
Salah satu skenario yang bisa membawanya mencapai target tersebut ialah memenangi sprint race. Jika berhasil, Marquez berpeluang menjadi pembalap pertama yang menjadi kampiun MotoGP melalui balapan pendek pada Sabtu.
Namun, kemenangan bukan satu-satunya jalan. Marquez juga bisa mengunci gelar melalui hasil lainnya, bergantung pada posisi Jorge Martin.
Marc Marquez Bidik Rekor Delapan Gelar
Jika mampu memastikan gelar di Portugal, Marquez akan mengoleksi delapan trofi MotoGP.
Pencapaian itu akan membuatnya menyamai rekor Giacomo Agostini yang juga mengoleksi delapan gelar di kelas tertinggi.
MotoGP Portugal 2026 bisa menjadi panggung bersejarah bagi Marc Marquez. Ada dua pencapaian besar yang kini berada dalam jangkauannya.
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