jpnn.com - MotoGP Portugal 2026 menjadi kesempatan penting bagi Alex Marquez untuk kembali menunjukkan kemampuannya.

Rider Gresini Racing itu diperkirakan kembali mengaspal di Sirkuit Portimao akhir pekan ini setelah sempat absen akibat cedera.

Momen tersebut juga terasa spesial karena Alex Marquez hanya memiliki dua balapan tersisa bersama Gresini sebelum memulai petualangan baru dengan KTM pada musim depan.

Alex Marquez Kembali setelah Operasi

Alex sebelumnya mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya yang membuatnya harus menjalani perawatan panjang.

Setelah tampil di Sepang, adik kandung Marc Marquez itu kembali menjalani operasi untuk mengatasi masalah pada tulang selangka dan bahunya.

Alex menjelaskan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mengangkat sejumlah perangkat medis yang sebelumnya dipasang setelah kecelakaan.

"Mereka sudah melepas pelat dan perangkat penyangga yang terpasang di tulang selangka serta tangan saya," ucapnya.

"Selain itu, dokter juga menangani jaringan di bahu yang menyebabkan gesekan antara tendon dan persendian."