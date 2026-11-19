jpnn.com - Marc Marquez berpeluang mengakhiri persaingan gelar juara dunia di MotoGP Portugal 2026. Namun, Jorge Martin datang dengan kondisi yang jauh lebih prima.

Martin akan kembali beraksi pada seri ke-21 di Sirkuit Portimao, Minggu (22/11/2026).

Rider asal Spanyol itu ingin memanfaatkan dua balapan terakhir musim ini untuk memberikan hasil terbaik bagi timnya.

Jorge Martin Bawa Kabar Baik

Martin sempat melewatkan balapan MotoGP Malaysia 2026 akibat cedera patah pergelangan tangan. Cedera tersebut didapat setelah mengalami kecelakaan dalam sprint race di Australia.

Kini, kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik. Dia pun optimistis bisa tampil maksimal di Portimao.

"Saya sudah siap menjalani dua seri terakhir musim ini. Kondisi fisik saya sekarang jauh lebih baik dan saya ingin memberikan performa maksimal," ucapnya.

Marc Marquez Masih Unggul Jauh

Martin saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 371 poin. Namun, dia masih tertinggal 60 poin dari Marc Marquez yang berada di puncak.

Dengan selisih tersebut, peluang Martin merebut gelar juara dunia terbilang sangat berat.