MotoGP Portugal 2026: Kesempatan Martin dan Bezzecchi Jegal Marquez

jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 memasuki fase krusial.

Seri Portugal yang berlangsung di Sirkuit Autodromo pada 20-22 November mendatang menjadi kesempatan penting bagi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi untuk menahan laju Marc Marquez.

MotoGP 2026 sendiri tinggal menyisakan dua seri lagi. Artinya, hasil balapan di Portugal dapat memberikan pengaruh besar terhadap peta persaingan sebelum para pembalap menghadapi seri penutup di Spanyol.

Martin dan Bezzecchi Harus Maksimalkan Peluang

Seri di Portugal menjadi momen penting bagi Marc Marquez untuk mengunci titel musim ini.

Namun, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi masih memiliki peluang untuk menggagalkan ambisi pembalap Ducati tersebut.

Keduanya harus memaksimalkan setiap sesi balapan agar persaingan gelar tetap terbuka hingga seri terakhir di Spanyol.

Sprint Race Bisa Jadi Penentu Gelar

Salah satu momen yang patut dinantikan ialah sprint race pada Sabtu (21/11/2026). Balapan singkat tersebut berpotensi menjadi penentu nasib perebutan gelar juara dunia.

Marquez bahkan bisa memastikan titel MotoGP 2026 apabila berhasil memenangi sprint race. Karena itu, Martin dan Bezzecchi harus berjuang keras untuk menghentikan langkah pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.