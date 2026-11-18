jpnn.com - Marc Marquez berpeluang mengakhiri persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 lebih cepat di Portugal. Namun, Jorge Martin belum bersedia menyerah begitu saja.

Meski terpaut poin cukup besar, Martin masih memiliki kesempatan mempertahankan persaingan hingga seri penutup di Valencia.

Syaratnya, Martin harus tampil luar biasa di Sirkuit Portimao dan memangkas keunggulan Marquez.

Marc Marquez Bisa Kunci Gelar di Portugal

Marquez saat ini berada di posisi terdepan dengan keunggulan 60 poin atas Martin.

Situasi tersebut membuat The Baby Alien -julukan Marquez- berpeluang memastikan gelar juara pada akhir pekan ini.

Rider asal Spanyol itu hanya perlu mengakhiri sprint race dengan keunggulan minimal dua poin atas Martin untuk mengunci titel MotoGP 2026.

Jorge Martin Punya Tugas Berat

Peluang Martin untuk membalikkan keadaan tidak mudah. Meski demikian, pembalap berusia 28 tahun itu punya modal bagus untuk menghadapi seri Portugal.

Dia kini merasa kondisi fisiknya sudah jauh meningkat setelah sempat melewatkan MotoGP Malaysia akibat patah tulang pergelangan tangan dalam kecelakaan di Phillip Island.