jpnn.com - MotoGP Portugal 2026 menghadirkan dua cerita berbeda bagi Marco Bezzecchi dan Marc Marquez.

Bezzecchi sukses merebut kemenangan, sedangkan Marquez memastikan gelar juara dunia meski gagal finis di posisi tiga besar.

Balapan di Sirkuit Autodromo Algarve, Portimao, Minggu (22/11/2026), tidak berjalan mudah bagi Marquez.

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Bezzecchi Kuasai Persaingan di Portimao

Pembalap asal Spanyol itu sempat memimpin persaingan sebelum Raul Fernandez mengambil alih posisi teratas.

Setelah kehilangan posisi tersebut, Marquez makin kesulitan mempertahankan tempatnya. Rider Ducati Lenovo itu akhirnya harus rela turun hingga urutan kedelapan.

Sementara itu, Bezzecchi mulai menunjukkan kecepatannya pada paruh kedua balapan. Memasuki lap ke-15, pembalap Italia tersebut berhasil merebut posisi terdepan dan tidak lagi tergeser hingga garis finis.

Bezzecchi pun keluar sebagai pemenang, disusul Jorge Martin dan Raul Fernandez yang masing-masing menempati posisi kedua serta ketiga.

Marc Marquez Tetap Amankan Gelar Dunia

Meski gagal bersaing memperebutkan kemenangan, hasil di Portimao sudah cukup bagi Marquez untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026.