MotoGP Portugal 2026: Pecco Bagnaia Menepi, Iker Lecuona Siap Unjuk Gigi

jpnn.com - Ducati Lenovo Team menunjuk Iker Lecuona untuk menggantikan Francesco 'Pecco' Bagnaia di MotoGP Portugal 2026.

Pecco belum bisa kembali mengaspal setelah mengalami kecelakaan highside dalam sprint race MotoGP Qatar 2026.

Insiden tersebut mengakibatkan pembalap Italia itu mengalami patah pada dua tulang di kaki kanannya. Pecco pun harus menjalani operasi lanjutan demi memulihkan kondisinya.

"Iker Lecuona menggantikan Pecco Bagnaia pada GP Portugal," tulis MotoGP.

"Bagnaia masih harus menjalani prosedur operasi lanjutan untuk memulihkan cedera di kaki kanannya."

Kesempatan Keenam Lecuona di MotoGP 2026

Portugal akan menjadi penampilan keenam Lecuona sebagai pembalap pengganti sepanjang MotoGP 2026.

Sebelumnya, dia sudah beberapa kali mendapat panggilan untuk turun di lintasan, yakni di GP Hungaria, Inggris, Australia, Malaysia, dan Qatar.

Dua kali kesempatan tersebut datang saat menggantikan Alex Marquez di Hungaria dan Qatar. Adapun tiga penampilan lainnya dilakukan untuk mengisi posisi Fermin Aldeguer di Inggris, Australia, dan Malaysia.