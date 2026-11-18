jpnn.com - Raul Fernandez membawa misi pribadi saat menghadapi MotoGP Portugal 2026 akhir pekan ini.

Pembalap Trackhouse tersebut ingin mengakhiri catatan buruk yang terus membayanginya setiap kali tampil di Sirkuit Portimao.

Sejak promosi ke kelas utama pada 2022, Fernandez belum sekalipun berhasil membawa pulang poin dari Portugal.

Kini, modal positif setelah tampil impresif di Qatar membuat pembalap berusia 26 tahun itu optimistis bisa mengubah nasib.

Catatan Buruk Raul Fernandez di Portimao

Portimao menjadi salah satu lintasan yang belum bersahabat bagi Fernandez. Pada 2022, dia tidak bisa mengikuti balapan setelah mengalami kecelakaan saat kualifikasi.

Setahun kemudian, pembalap asal Spanyol itu kembali terjatuh. Masalah mesin membuatnya gagal finis pada 2024, sedangkan cedera bahu memaksanya absen pada edisi 2025.

Fernandez mengakui dirinya belum pernah mendapatkan hasil memuaskan di Portugal sejak berlaga di MotoGP. Padahal, dia memiliki kenangan manis di Portimao ketika masih berkompetisi di kelas Moto3 dan Moto2.

"Saya selalu mengalami kejadian yang membuat gagal meraih poin di sini, mulai dari terjatuh, kesalahan sendiri, hingga berbagai insiden lainnya," ucapnya.