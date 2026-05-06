MotoGP Prancis 2026: Alex Marquez Ungkap Tantangan Tersembunyi Ducati

jpnn.com - MotoGP Prancis 2026 diprediksi bakal menjadi salah satu momen krusial bagi Ducati.

Seri kelima MotoGP 2026 tersebut akan berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis pada 8-10 Mei mendatang.

Ducati baru saja meraih kemenangan perdananya musim ini melalui tim satelit Gresini Racing. Alex Marquez berhasil naik podium pertama pada MotoGP Spanyol di Jerez.

Hasil tersebut sekaligus memutus tiga kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih Aprilia.

Namun, Ducati kini menghadapi tantangan berbeda. MotoGP Prancis akan menjadi ujian tersendiri karena karakter Sirkuit Le Mans yang berbeda dengan Jerez.

"Bagi kami, beberapa balapan ke depan akan sangat penting untuk melihat apakah kami bisa mempertahankan performa seperti ini."

"Le Mans memiliki karakter yang berbeda, sehingga akan menjadi ujian yang sangat baik," jelas Alex.

Lebih lanjut, Alex Marquez menilai Ducati dan Gresini Racing masih berada dalam fase pengembangan yang belum sepenuhnya matang