MotoGP Prancis 2026: Arena Pembuktian Marco Bezzecchi dan Marquez Bersaudara

Seri kelima MotoGP 2026 akan bergulir akhir pekan nanti.

Para pembalap akan bersaing di MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans pada 8–10 Mei.

Balapan ini diprediksi menjadi salah satu yang paling dinanti karena menghadirkan persaingan makin terbuka di papan atas.

Perhatian tertuju pada Marco Bezzecchi yang sebelumnya tampil dominan, tetapi mulai mendapat tekanan.

Di saat bersamaan, Alex Marquez justru menunjukkan peningkatan performa dengan merebut kemenangan penting pada seri terakhir di Spanyol.

Sementara itu, sang juara bertahan Marc Marquez masih belum menemukan hasil yang diharapkan pada race utama musim ini.

Meski sempat memberi harapan lewat performa kompetitif di sprint race, langkah The Baby Alien kembali terhenti akibat insiden di lintasan yang menghapus peluang meraih kemenangan.

Le Mans pun menjadi ajang pembuktian bagi ketiga pembalap tersebut.