MotoGP Prancis 2026: Marc Marquez Menepi, Ada Masalah Lama yang Terungkap

jpnn.com - Petaka menghampiri Marc Marquez pada Sprint Race MotoGP Prancis 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu tak hanya gagal menyelesaikan balapan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, tetapi juga harus menerima kenyataan pahit menepi dari dua seri MotoGP.

Insiden bermula saat rider asal Spanyol tersebut mengalami highside pada lap-lap akhir sprint race, Sabtu (9/5/2026).

Marquez terjatuh cukup keras hingga tak mampu melanjutkan perlombaan. Setelah kembali ke paddock dengan langkah tertatih, Marquez langsung menjalani pemeriksaan medis.

Hasilnya, tim dokter memastikan ada patah tulang pada bagian metatarsal kelima kaki kanannya.

"Marc Marquez dinyatakan tidak fit karena patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya."

"Dia akan absen di MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya 2026," bunyi pernyatan MotoGP.

Cedera itu membuat Ducati harus kehilangan salah satu pembalap andalannya di tengah persaingan ketat musim ini.