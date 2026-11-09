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MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Puas Kalahkan Marc Marquez

MotoGP Qatar 2026: Bezzecchi Puas Kalahkan Marc Marquez
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Pembalap Aprilia Racing asal Italia Marco Bezzecchi memacu sepeda motornya pada sesi kualifikasi kedua (Q2) MotoGP Qatar di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, Sabtu (7/11/2026). ANTARA/AFP/Mahmud Hams/pri

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi memenangkan balapan utama MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Qatar, Minggu (8/11), dengan mengungguli Marc Marquez yang finis di posisi kedua.

Bezzecchi pun mengaku puas setelah memenangkan balapan utama MotoGP Qatar 2026 sekaligus membalas kegagalannya pada balapan sprint akibat insiden dengan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez.

“Ya, kemarin ketika aku terjatuh ke gravel, saya langsung berpikir bahwa besok dalam balapan utama akan menjadi milikku. Aku akhirnya melakukan hal tersebut karena itu semua sangat mungkin," ujar Bezzecchi sebagaimana dikutip dari laman resmi MotoGP, Senin (9/11).

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Bezzecchi juga mengaku mendapatkan pengalaman berharga dari persaingannya dengan para pembalap papan atas, termasuk Marquez dan Jorge Martin.

"Ini sebuah kehormatan bisa bersaing dengan pembalap seperti Marc Marquez, seperti Jorge Martin yang merupakan legenda dan berada di sini saya belajar banyak dari mereka," ujar Bezzecchi.

Pada balapan sprint, Sabtu (7/11), Bezzecchi sempat memimpin sebelum terlibat insiden dengan Marquez di Tikungan 1 pada putaran keempat.

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Dua pembalap itu bersenggolan hingga Bezzecchi terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan, sedangkan Marquez melanjutkan lomba hingga meraih kemenangan. Pengawas balapan memutuskan tidak memberikan sanksi atas insiden tersebut.

Kegagalan pada sprint menjadi motivasi tambahan bagi Bezzecchi tampil lebih baik pada balapan utama.

MotoGP Qatar 2026, Marco Bezzecchi puas mengalahkan Marc Marquez. Sebuah kehormatan baginya bisa bersaing dengan Marquez hingga Jorge Martin.

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