MotoGP Qatar 2026 Ditunda, Kalender Balapan Langsung Berubah Total?
jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 dipastikan tidak berlangsung sesuai jadwal semula.
Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang memanas membuat penyelenggara mengambil keputusan untuk menunda balapan tersebut.
Balapan yang sedianya digelar pada 10–12 April 2026 itu kini dipindahkan ke penghujung musim.
Perubahan jadwal ini berkaitan dengan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Kondisi geopolitik yang belum stabil di wilayah Timur Tengah dinilai berisiko bagi penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.
Seri Qatar yang berlangsung di Sirkuit Lusail sejatinya menjadi ronde keempat dalam kalender MotoGP 2026.
Namun, setelah melakukan evaluasi mendalam, pihak penyelenggara akhirnya memutuskan memindahkan balapan itu ke 8 November 2026.
"Melihat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah, seri MotoGP Qatar yang semula digelar pada April kini ditetapkan berlangsung pada 8 November," bunyi pernyataan MotoGP.
MotoGP Qatar 2026 tak jadi digelar April. Konflik geopolitik di Timur Tengah memaksa penyelenggara memindahkan balapan.
- Iran Tolak Main di Piala Dunia 2026, Apa Skenario FIFA Berikutnya?
- Iran Mundur dari Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Punya Harapan?
- MotoGP Dikuasai Liberty Media, Francesco Bagnaia Langsung Beri Peringatan
- Pengakuan Jujur Maverick Vinales Soal Yamaha
- MotoGP Qatar 2026 Belum Aman, Dorna Siapkan Skenario
- Donald Trump Sentil Timnas Iran Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA Masih Bungkam