MotoGP Qatar 2026 Ditunda, Kalender Balapan Langsung Berubah Total?

jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 dipastikan tidak berlangsung sesuai jadwal semula.

Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang memanas membuat penyelenggara mengambil keputusan untuk menunda balapan tersebut.

Balapan yang sedianya digelar pada 10–12 April 2026 itu kini dipindahkan ke penghujung musim.

Perubahan jadwal ini berkaitan dengan konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Kondisi geopolitik yang belum stabil di wilayah Timur Tengah dinilai berisiko bagi penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Seri Qatar yang berlangsung di Sirkuit Lusail sejatinya menjadi ronde keempat dalam kalender MotoGP 2026.

Namun, setelah melakukan evaluasi mendalam, pihak penyelenggara akhirnya memutuskan memindahkan balapan itu ke 8 November 2026.

"Melihat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah, seri MotoGP Qatar yang semula digelar pada April kini ditetapkan berlangsung pada 8 November," bunyi pernyataan MotoGP.