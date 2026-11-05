MotoGP Qatar 2026: Gelar Juara di Depan Mata, Marc Marquez Justru Menahan Diri

jpnn.com - Marc Marquez berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Namun, pembalap Ducati Lenovo itu justru tidak ingin menjadikan MotoGP Qatar sebagai ajang untuk memaksakan diri meraih titel secepat mungkin.

Keunggulan 44 poin atas Jorge Martin membuat peluang Marquez mengakhiri persaingan musim ini makin terbuka.

Apalagi, Martin masih berjuang memulihkan kondisi setelah mengalami cedera sehingga belum berada dalam situasi terbaik.

Secara matematis, Marquez bahkan berpeluang memastikan gelar juara dunia di Sirkuit Lusail akhir pekan ini. Syaratnya, dia harus memperlebar jarak dengan pesaing terdekat menjadi minimal 74 poin.

Meski kesempatan tersebut berada di depan mata, Marquez tidak ingin terlalu memikirkan hasil akhir. Rider asal Spanyol itu memilih menjalani setiap sesi secara bertahap dan memastikan dirinya bisa tampil maksimal saat balapan berlangsung.

Marc Marquez Tak Anggap Qatar sebagai Trek Mudah

Salah satu alasan Marquez tidak ingin memasang target berlebihan ialah karakter Sirkuit Lusail yang selama ini tidak selalu bersahabat dengannya.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengakui Qatar bukan lintasan favoritnya. Marquez pernah mengalami sejumlah kesulitan di sana meskipun hasil positif pada musim sebelumnya memberikan modal kepercayaan diri.