MotoGP Qatar 2026: Insiden Horor Francesco Bagnaia, Kabar dari Ducati Bikin Khawatir

jpnn.com - Francesco Bagnaia harus mengakhiri kiprahnya di MotoGP Qatar 2026 dengan cara yang menyakitkan.

Insiden di sprint race membuat pembalap Ducati tersebut tidak bisa melanjutkan akhir pekan balapnya di Sirkuit Lusail.

Bagnaia mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Fermin Aldeguer pada Sabtu (7/11/2026).

Insiden tersebut membuat juara dunia MotoGP dua kali itu kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh keras ke aspal.

Situasi di sirkuit sempat berubah setelah red flag dikibarkan. Bagnaia harus mendapat bantuan marshall untuk meninggalkan lintasan dengan tandu sebelum sprint race kembali dilanjutkan dan dimenangi Marc Marquez.

Francesco Bagnaia Alami Patah Tulang di Qatar

Kecelakaan tersebut ternyata bukan sekadar insiden biasa. Pemeriksaan awal di pusat medis Sirkuit Internasional Lusail menunjukkan adanya cedera patah tulang pada kaki kanan Bagnaia.

Ducati mengungkapkan bahwa cedera tersebut mengenai dua jari kaki sang pebalap. Kondisi itu membuat Bagnaia harus menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit untuk mengetahui penanganan yang diperlukan.

"Hasil pemeriksaan awal di pusat medis Sirkuit Internasional Lusail menunjukkan bahwa Francesco Bagnaia mengalami patah tulang pada kaki kanannya. Cedera tersebut mencakup bagian tulang jari keempat dan kelima," tulis Ducati.