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MotoGP Qatar 2026: Jorge Martin Berusaha Jegal Marc Marquez

MotoGP Qatar 2026: Jorge Martin Berusaha Jegal Marc Marquez
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Rider Aprilia Racing Jorge Martin. Foto: MotoGP.

jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 menjadi kesempatan Marc Marquez untuk mengunci gelar juara dunia. Namun, Jorge Martin masih menyimpan harapan untuk menggagalkan rencana tersebut.

Pembalap Aprilia tersebut masih menyimpan ambisi untuk memperpanjang perebutan gelar hingga seri berikutnya.

Meski demikian, jalan yang harus ditempuh Martin tidak mudah karena dirinya tertinggal 44 poin dari Marquez.

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Jorge Martin Belum Menyerah

Di sisi lain, Martin juga belum sepenuhnya terbebas dari masalah fisik. Proses pemulihan cedera masih berlangsung sehingga dia belum bisa tampil dengan kondisi terbaik.

Namun, rider asal Spanyol itu tetap ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia, sembari berharap Marquez gagal memanfaatkan momentum positif.

"Marc adalah sosok yang paling menentukan dalam perebutan gelar. Hasil akhirnya berada di tangannya, baik untuk memastikan gelar maupun kehilangan kesempatan," harap Martin.

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"Harapan saya sederhana, semoga dia belum bisa menyelesaikannya di Qatar."

Bagi Marquez, Qatar memang membuka jalan menuju gelar juara MotoGP 2026. Pembalap Ducati itu harus menciptakan jarak minimal 74 poin dari pesaing terdekatnya, yakni Martin atau Marco Bezzecchi.

Marc Marquez berpeluang besar mengunci gelar MotoGP 2026 di Qatar. Namun, Jorge Martin masih menyimpan ambisi untuk menjegal.

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