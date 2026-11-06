MotoGP Qatar 2026: Jorge Martin Punya Tekad Besar, tetapi Masih Ada Kendala
jpnn.com - Jorge Martin belum menyerah untuk kembali bersaing di lintasan MotoGP Qatar 2026.
Rider Aprilia itu berusaha memulihkan kondisi fisiknya setelah cedera pergelangan tangan kanan membuatnya gagal menuntaskan seri Malaysia.
Harapan untuk tampil di Sirkuit Lusail kini bergantung pada perkembangan pemulihannya. Martin harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum dinyatakan layak kembali mengendarai Aprilia RS-GP26.
Jorge Martin Berusaha Pulih
Martin mengalami cedera patah tulang radius distal setelah kecelakaan pada sprint race MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island.
Pembalap asal Spanyol itu sempat mencoba kembali mengaspal di Sepang, tetapi kondisi fisiknya belum cukup mendukung untuk melanjutkan kompetisi. Martin akhirnya memilih mundur dari GP Malaysia.
"Saya kecewa karena tidak bisa menyelesaikan akhir pekan balapan di Sepang. Meski begitu, kesempatan untuk kembali mencoba mengendarai motor sudah menjadi hal positif bagi saya," ucapnya.
Martin kemudian kembali ke Spanyol untuk menjalani perawatan. Dia berharap proses tersebut bisa membantunya mencapai kondisi terbaik.
"Saya akan melanjutkan pemulihan di Spanyol agar bisa datang ke Qatar dengan kondisi sebaik mungkin," imbuhnya.
Jorge Martin masih menyimpan harapan tampil di MotoGP Qatar 2026. Namun, ada satu hal penting yang bisa menentukan nasibnya di Sirkuit Lusail.
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