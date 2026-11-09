MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Ternyata Nyaris Kehabisan Bensin

jpnn.com - Marc Marquez harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan posisi kedua pada MotoGP Qatar 2026.

Di balik hasil positif tersebut, pembalap Ducati Lenovo itu ternyata mengalami kelelahan fisik yang luar biasa.

Marquez mengaku kondisi tubuhnya benar-benar terkuras setelah menjalani rangkaian balapan yang padat.

Marquez Nyaris Kehabisan Bensin

Rider asal Spanyol itu bahkan harus mengatur aktivitas sejak sesi latihan demi menyimpan energi untuk menghadapi balapan utama di Sirkuit Lusail.

"Balapan ini benar-benar menguras energi saya sampai saya merasa kosong. Akan tetapi, jika ingin menjadi juara dunia, saya harus berjuang semaksimal mungkin tanpa menyisakan apa pun," ucapnya.

Hasil di Qatar tetap menjadi keuntungan penting bagi Marquez dalam perburuan gelar MotoGP kedelapan.

Marc Marquez Punya Strategi Khusus di MotoGP Qatar

Perjalanan Marquez menuju podium tidaklah mudah. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sempat kehilangan beberapa posisi setelah start, sementara Bezzecchi dan Raul Fernandez mampu membangun keunggulan di depan.

Alih-alih memaksakan kecepatan sejak awal, Marquez memilih menjaga kondisi ban depan. Dia sadar bahwa mengejar pembalap terdepan terlalu cepat justru berisiko membuat performanya menurun pada putaran berikutnya.