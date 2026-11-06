MotoGP Qatar 2026: Marc Marquez Ternyata Terpaksa Datang, Begini Pengakuannya

jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 menghadirkan situasi berbeda bagi Marc Marquez.

Ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah membuat pembalap Ducati tersebut merasa lebih nyaman berada di tempat lain.

Meski demikian, ambisinya meraih gelar juara dunia membuat Marquez tetap harus menjalani seri di Sirkuit Lusail.

Marquez Terpaksa ke Qatar

Marquez bahkan baru tiba di Qatar pada Kamis (5/11/2026), setelah lebih dulu pulang ke Spanyol.

Rider asal Spanyol itu mengaku sengaja memilih jadwal perjalanan yang membuatnya bisa sesingkat mungkin berada di Qatar. Dia juga berencana segera meninggalkan negara tersebut setelah rangkaian balapan berakhir.

"Sebenarnya, saya ingin berada di tempat lain dengan situasi seperti sekarang. Karena itu, saya memilih penerbangan paling akhir untuk datang dan akan mengambil penerbangan tercepat untuk pulang setelah balapan," ucapnya.

"Meski begitu, sekarang kami sudah berada di sini dan sepenuhnya fokus menghadapi balapan."

Marc Marquez Belum Mau Jemawa

MotoGP Qatar 2026 berpotensi menjadi momen penting bagi Marquez. The Baby Alien berpeluang mengunci gelar juara dunia jika mampu menciptakan keunggulan 74 poin atas pesaing terdekatnya setelah balapan nanti.