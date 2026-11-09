MotoGP Qatar 2026: Marco Bezzecchi Bangkit Berkelas, Marc Marquez Gigit Jari
jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 menjadi panggung kebangkitan Marco Bezzecchi sekaligus momen tertundanya pesta Marc Marquez.
Bezzecchi membayar kegagalannya pada sprint race dengan penampilan luar biasa di Sirkuit Lusail, Minggu (8/11/2026).
Memulai balapan dari posisi terdepan, pembalap asal Italia tersebut mampu mengendalikan persaingan sejak lap pertama hingga menyentuh garis finis.
Kemenangan itu terasa semakin istimewa karena sehari sebelumnya Bezzecchi gagal menyelesaikan sprint race setelah terlibat insiden dengan Marquez.
Kali ini, dia justru menjadi sosok yang sulit dikejar oleh para pesaingnya.
Di sisi lain, Marquez harus mengubur sementara ambisinya untuk memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2026. Meski berhasil merebut posisi kedua, hasil tersebut belum cukup untuk mengakhiri persaingan musim ini.
Marco Bezzecchi Tampil Tanpa Tandingan di Lusail
Bezzecchi langsung memperlihatkan ambisinya begitu balapan dimulai. Dia mempertahankan posisi terdepan dari pole position dan tidak membiarkan para rival mengambil alih kendali perlombaan.
Raul Fernandez sempat menjadi pesaing terdekat Bezzecchi setelah berhasil melewati Marquez. Sementara itu, Marquez memilih menjaga ritme balap sebelum meningkatkan kecepatannya.
MotoGP Qatar 2026 menjadi panggung kebangkitan Marco Bezzecchi sekaligus momen tertundanya pesta Marc Marquez.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Klasemen MotoGP: Marc Marquez Ditunggu Rekor Sangat Unik
- Klasemen MotoGP 2026: Marc Marquez Gagal Juara di Qatar, Selisih Poin Menyusut?
- Jadwal MotoGP Qatar 2026 Malam Ini, Marc Marquez Bisa Akhiri Perburuan Gelar
- MotoGP Qatar 2026: Insiden Horor Francesco Bagnaia, Kabar dari Ducati Bikin Khawatir
- MotoGP Qatar 2026: Tabrak Marco Bezzecchi, Marc Marquez Punya Pembelaan, Ternyata!
- Marco Bezzecchi Buka Suara soal Insiden dengan Marc Marquez, Ada yang Mengejutkan