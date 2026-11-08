MotoGP Qatar 2026: Tabrak Marco Bezzecchi, Marc Marquez Punya Pembelaan, Ternyata!

jpnn.com - Marc Marquez memberikan penjelasan mengenai insiden yang melibatkan dirinya dengan Marco Bezzecchi dalam sprint race MotoGP Qatar 2026.

Pembalap Ducati itu terlibat senggolan yang berujung pada kegagalan Bezzecchi menyelesaikan perlombaan.

Alih-alih ikut terjatuh, Marquez justru berhasil mempertahankan kendali motornya. Dia bahkan mampu mengubah situasi sulit tersebut menjadi momentum untuk mengamankan kemenangan pada balapan pendek di Sirkuit Lusail.

Tambahan 12 poin dari sprint race membuat posisi Marquez makin kuat dalam perburuan gelar juara dunia. Kini, dia memiliki keunggulan 49 angka atas Jorge Martin yang duduk di posisi kedua.

Marc Marquez Tidak Merasa Melakukan Manuver Berlebihan

Setelah balapan, Marquez memberikan pandangan mengenai kejadian yang membuat Bezzecchi tersingkir.

Dia menilai manuvernya di Tikungan 1 masih berada dalam batas kewajaran dan tidak berbeda dari cara dirinya melewati tikungan tersebut seperti biasanya.

Marquez juga mengaku tidak menduga Bezzecchi akan muncul di sisi dalam ketika dirinya sedang mengambil jalur balap. Situasi itu membuat keduanya terlibat kontak.

"Saya merasa tidak melakukan manuver yang di luar kebiasaan ketika melewati Tikungan 1," ucapnya.