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MotoGP Qatar 2026 Terancam Sepi Pembalap

MotoGP Qatar 2026 Terancam Sepi Pembalap
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MotoGP 2026. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - MotoGP Qatar 2026 menghadapi situasi yang tidak biasa.

Persoalan cedera dan keputusan sejumlah tim membuat jumlah pembalap yang berlaga di Sirkuit Losail terancam jauh dari ideal.

Yamaha menjadi salah satu tim yang lebih dahulu memastikan ketidakhadirannya.

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Keputusan itu membuat Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan Augusto Fernandez dipastikan tidak masuk dalam daftar pembalap yang berlaga di Qatar.

Sementara itu, rider Gresini Racing Alex Marquez juga harus mengubur ambisi berlaga setelah memilih menjalani operasi bahu kanan.

Dengan lima pembalap yang sudah dipastikan absen, jumlah peserta MotoGP Qatar 2026 kini berpotensi menyusut dari 22 menjadi 17 orang.

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Jumlah tersebut masih berpotensi berkurang. Raul Fernandez, misalnya, mengalami patah jari yang membuatnya absen di MotoGP Malaysia.

Joan Mir juga belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kebugaran setelah sebelumnya melewatkan empat seri akibat sakit.

MotoGP Qatar 2026 dibayangi situasi Timur Tengah dan absennya sejumlah pembalap.

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