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MotoGP Qatar 2026 Terancam? Serangan AS ke Iran Muncul Menjelang Balapan

MotoGP Qatar 2026 Terancam? Serangan AS ke Iran Muncul Menjelang Balapan
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MotoGP 2026. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - Pelaksanaan MotoGP Qatar 2026 kembali berada dalam sorotan setelah konflik di Timur Tengah belum juga mereda.

Serangan militer Amerika Serikat terhadap Pulau Qeshm milik Iran terjadi ketika rombongan MotoGP mulai bergerak menuju Qatar.

Situasi tersebut menambah ketidakpastian menjelang seri yang akan digelar di Sirkuit Lusail pada 5-8 November 2026.

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Pulau Qeshm yang berada di kawasan Selat Hormuz dilaporkan menjadi sasaran operasi militer AS pada Senin (2/11/2026).

Laporan REUTERS menyebut operasi tersebut menyasar fasilitas pertahanan Iran, khususnya kemampuan rudal darat-ke-udara.

Nasib MotoGP Qatar Kembali Jadi Perhatian

Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah sebenarnya telah menjadi perhatian sejak konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran pecah pada Februari lalu.

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MotoGP bahkan harus mengubah kalender balap. Seri Qatar yang semula direncanakan berlangsung pada April akhirnya dipindahkan ke November.

Penjadwalan ulang itu belum sepenuhnya menghilangkan persoalan. Ketegangan yang masih berlangsung justru membuat sejumlah pihak di lingkungan MotoGP mempertanyakan apakah situasi di sekitar Lusail cukup aman untuk menggelar kompetisi.

Pelaksanaan MotoGP Qatar 2026 kembali berada dalam sorotan setelah konflik di Timur Tengah belum juga mereda.

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