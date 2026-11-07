MotoGP Qatar: Marquez Tak Bisa Menyingkirkan Martin & Bezzecchi

jpnn.com - DOHA - Pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez mengakui kehebatan dua pembalap utama Aprilia, yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi saat latihan MotoGP Qatar pada Jumat (6/11).

Ada dua sesi pada Jumat, yakni free practice 1 dan practice.

Pada dua acara tersebut, Marquez melihat Martin dan Bezzecchi tak menunjukkan tanda-tanda menyerah mengejar gelar juara dunia.

Marquez pun menyadari dirinya tak bisa menyingkirkan Martin dan Bezzecchi dari persaingan perebutan titel jawara musim ini.

Martin yang membalap dengan kondisi pergelangan tangan kanan patah, melakoni latihan bak seperti balapan terakhir dalam hidupnya.

Meski peluangnya untuk meraih gelar juara dunia tahun ini tetap terbilang tipis, Martin terlihat jauh lebih kompetitif -terbukti dengan keberhasilannya mengamankan tempat otomatis di kualifikasi utama.

"Anda lihat? Martin menunjukkan kekuatan yang muncul saat seseorang berjuang demi gelar juara dunia. Anda bisa melihat ia membalap dengan gaya yang alami dan normal, dengan posisi tubuh yang luwes di atas motor. Anda tahu seperti apa kondisi tangannya?" ujar Marquez.

Marquez juga melihat Marco Bezzecchi sebagai ancaman serius di Qatar.