MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Punya Keuntungan Besar untuk Kejar Martin
jpnn.com - Marco Bezzecchi punya peluang memangkas jarak dari Jorge Martin saat MotoGP San Marino 2026.
Bezzecchi saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan selisih 24 poin dari Martin yang masih berada di puncak.
Situasi tersebut membuat MotoGP San Marino menjadi kesempatan penting bagi Bezzecchi.
Apalagi, seri kali ini berlangsung di wilayah yang sangat dekat dengan kampung halamannya, Rimini.
Misano Jadi Panggung Spesial Bezzecchi
Bezzecchi memiliki ikatan khusus dengan Sirkuit Misano. Jarak yang dekat dengan Rimini membuat pebalap Aprilia tersebut bisa merasakan atmosfer home race dengan lebih kuat.
Dia bahkan masih akan berada di rumah hingga Kamis sebelum mulai menetap di motorhome untuk mengikuti rangkaian balapan.
"Misano punya suasana yang berbeda bagi saya. Bisa tetap berada di rumah sampai Kamis sebelum menjalani akhir pekan balapan tentu menjadi sesuatu yang luar biasa," ucapnya.
Dukungan dari publik Italia pun menjadi tambahan motivasi bagi Bezzecchi. Namun, target utamanya tetap mengumpulkan poin sebanyak mungkin demi memperkecil jarak dengan Martin.
Marco Bezzecchi punya peluang memangkas jarak dari Jorge Martin saat MotoGP San Marino 2026.
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