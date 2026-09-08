MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Bisa Kudeta Jorge Martin, Ini Syaratnya

jpnn.com - Marc Marquez dan Jorge Martin akan kembali terlibat dalam pertarungan panas di MotoGP San Marino 2026.

Kali ini, bukan sekadar kemenangan yang diperebutkan, tetapi juga posisi teratas klasemen.

Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi arena pertemuan kedua pembalap yang kini menghuni peringkat satu dan dua klasemen MotoGP 2026.

Martin datang sebagai pemimpin dengan koleksi 256 poin, sedangkan Marquez berada tepat di belakangnya hanya berjarak 19 angka.

Situasi tersebut membuat hasil balapan di Misano sangat menentukan. Satu hasil buruk dari Martin dan performa maksimal Marquez bisa membuat susunan klasemen berubah.

Marc Marquez Punya Peluang Membalikkan Keadaan

Marquez sedang membawa momentum positif menuju San Marino. Penampilan apik di Aragon membuat pembalap Ducati Lenovo itu memangkas jarak dengan Martin sekaligus kembali menghidupkan peluang mempertahankan gelar juara dunia.

Kini, Marquez hanya membutuhkan satu akhir pekan yang sempurna untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Martin.

Jika mampu meraih kemenangan, peluang mengambil alih puncak klasemen terbuka lebar, tergantung hasil yang diraih sang rival.