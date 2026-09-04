MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Siap Kudeta Jorge Martin?

jpnn.com - Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 kembali memanas setelah Marc Marquez makin dekat dengan Jorge Martin

Seri San Marino di Sirkuit Marco Simoncelli menjadi kesempatan bagi Marquez untuk mengubah posisi di puncak klasemen.

Rider Ducati Lenovo itu kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Martin yang duduk di peringkat pertama.

Di sisi lain, Marco Bezzecchi juga belum bisa diabaikan karena pembalap Aprilia itu mengantongi 232 poin di posisi ketiga.

Persaingan tersebut membuat setiap hasil di Misano bakal memiliki arti besar. Marquez datang dengan modal sangat kuat setelah menyapu kemenangan sprint race dan balapan utama pada seri Aragon.

Marquez Punya Rekor Kuat di Misano

Sirkuit Marco Simoncelli bukan tempat asing bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut sudah delapan kali berdiri di podium teratas sepanjang kariernya di Misano.

Lima di antaranya diraih ketika berlaga di kelas MotoGP. Catatan itu bahkan membuat Marquez melewati torehan Valentino Rossi yang sebelumnya mencatat tiga kemenangan di kelas premier di Misano.

MotoGP San Marino 2026 akan digelar pada 11-13 September di Sirkuit Marco Simoncelli.