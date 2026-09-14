MotoGP San Marino 2026: Marco Bezzecchi Jatuh di Misano, Balapan Kandang Jadi Beban?
jpnn.com - Marco Bezzecchi harus mengubur ambisinya meraih hasil maksimal pada MotoGP San Marino 2026.
Tampil di Sirkuit Misano, Minggu (13/9/2026), pembalap Aprilia tersebut justru mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami kecelakaan ketika sedang berada di posisi terdepan.
Bezzecchi sejatinya memiliki modal kuat untuk meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.
Marco Bezzecchi Jatuh Saat Memimpin Balapan
Rider asal Italia itu memulai balapan dari barisan depan dan langsung berada dalam persaingan untuk memperebutkan posisi teratas.
Namun, situasi berubah drastis ketika balapan baru memasuki putaran kedua.
Bezzecchi kehilangan kendali atas bagian depan motornya di Tikungan 13. Dia kemudian melebar hingga keluar lintasan dan terseret ke area gravel bersama motornya.
Kecelakaan tersebut membuat Bezzecchi gagal melanjutkan balapan dan harus meninggalkan Misano tanpa tambahan poin.
"Saya sebenarnya sudah berada dalam situasi yang bagus. Hanya saja, kesalahan saya di Tikungan 13 membuat bagian depan motor kehilangan grip dan akhirnya saya terjatuh," ucapnya.
Marco Bezzecchi harus mengubur ambisinya meraih hasil maksimal pada MotoGP San Marino 2026.
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