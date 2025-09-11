MotoGP San Marino Akhir Pekan Ini: Marc Marquez Vs Fan Rossi

jpnn.com - MISANO - Seri ke-16 MotoGP 2025, MotoGP San Marino bakal hadir di Misano World Circuit Marco Simoncelli akhir pekan ini.

Sirkuit itu berada dekat dengan kampung halaman legenda MotoGP Valentino Rossi, dan itu berarti si pemimpin klasemen saat ini, Marc Marquez, harus 'berhadapan' dengan fan lokal, penggemar fanatik Rossi.

Misano juga sejatinya kandang buat Ducati. Namun, tahun lalu, saat Marc memenangi race MotoGP San Marino dengan menunggangi Gresini Ducati, tetap saja dia harus berhadapan dengan situasi tak menyenangkan yang dihadirkan fan lokal.

Marc datang ke Misano kali ini setelah menderita kekalahan pertama sejak Mei. Setelah 15 kali beruntun finis pertama di sprint dan race, Marc harus puas di podium kedua, di bawah Alex Marquez, pada race MotoGP Catalunya.

Itu berarti Marc tak bisa memastikan diri menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 di Misano, tetapi butuh poin untuk mengukuhkan diri jadi jawara tahun ini pada seri berikutnya, di Jepang.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Misano telah menjadi pusat ejekan Marquez, termasuk setelah kemenangan Gresini musim lalu," kupasan awak Crash.

"Meskipun kini mengenakan seragam merah resmi Ducati, ejekan terus berlanjut setelah kemenangan Marquez di Mugello tahun ini, yang membuat manajer tim Davide Tardozzi geram."

Tardozzi memohon para penggemar untuk merayakan kemenangan Marquez sebagai kemenangan Ducati. Namun, ejekan tersebut menggarisbawahi adanya kesenjangan persepsi antara pembalap dan motor.