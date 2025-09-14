MotoGP San Marino: Alex Marquez dan Fermin Fokus Raih Poin Penting di Balapan Utama
jpnn.com - Pembalap Gresini Racing yang didukung Federal Oil, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer berhasil menempatkan posisi strategis di garis start untuk meraih tambahan poin di MotoGP San Marino 2025.
Alex mengunci posisi dua di kualifikasi dengan catatan waktu 1:30,222 detik, sedangkan Fermin Aldeguer berada di posisi sepuluh dengan catatan waktu kualifikasi 1:30,616 detik.
Kemudian untuk hasil Sprint Race, Alex Marquez tampil konsisten untuk bisa meraih podium dengan finis posisi dua, menempel pembalap tuan rumah Marco Bezzecchi.
Fermin Aldeguer start dari posisi sepuluh mampu beranjak memaksimalkan motor dengan finis enam.
“Kami memberikan segalanya kali ini dan mungkin kami mendapatkan lebih dari yang kami harapkan. Marc Marquez dan Marco Bezzecchi sama-sama memiliki sesuatu yang ekstra hari ini."
"Ketika Marc terjatuh, saya mencoba menekan Bezzecchi, tetapi dia sangat bagus. Kami meraih beberapa poin berharga untuk kejuaraan dan pada balapan hari Minggu kami akan berusaha lebih baik lagi,” yakin Alex Marquez.
Pada balapan Minggu, kata Alex, dirinya akan punya kesempatan untuk tampil lebih baik lagi, meskipun kondisi cuaca bisa menjadi faktornya.
"Sementara itu, kami membawa pulang beberapa poin dan kepercayaan diri setelah Sabtu ini di trek yang biasanya kurang menguntungkan bagi saya."
Pembalap Gresini Racing yang didukung Federal Oil, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer akan fokus mendulang poin di balapan utama MotoGP San Marino, Minggu
