MotoGP San Marino, Marc Marquez Berambisi Menang di Sirkuit Misano

Marc Marquez. Foto: Erwin Scheriau/APA/AFP

jpnn.com - JAKARTA - MotoGP San Marino akan berlangsung di Sirkuit Misano mulai Jumat (12/9) hingga Minggu (14/9). 

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menyebut Sirkuit Misano sangat cocok dengan gaya balapannya.

Dia sudah tidak sabar untuk meraih kemenangan di Sirkuit Misano.

Adapun Sirkuit Misano merupakan kandang dari Ducati.

Misano menjadi sirkuit dengan karakteristik yang cocok dengan motor tim pabrikan Italia tersebut karena menuntut kecepatan.

"Misano, di sisi lain, adalah sirkuit yang lebih cocok dengan gaya saya. Akhir pekan ini saya berambisi menang dan (kemenangan) akan didedikasikan untuk semua fan Ducati. Saya tidak sabar untuk kembali ke jalur," kata Marc Marquez dikutip dari Ducati, Jumat (12/9).

Marc kini menatap GP San Marino dengan hasil yang cukup menjanjikan setelah finis di podium kedua pada GP Catalunya.

Meski gagal mempertahankan kemenangan beruntunnya karena gagal menyalip pembalap Gresini Racing Alex Marquez di Sirkuit Catalunya, Marc tetap percaya diri bahwa performanya tidak akan menurun.

