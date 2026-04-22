MotoGP Spanyol: Cek Klasemen & Simak Pernyataan Jorge Martin

jpnn.com - JEREZ - MotoGP Spanyol 2026 tampaknya bakal ketat dan sarat drama.

Itu lantaran banyak faktor, di antaranya:

MotoGP Spanyol merupakan seri setelah libur panjang. Tim dan pembalap pasti punya waktu untuk mengevaluasi penampilan di tiga seri sebelumnya.

MotoGP Spanyol menjadi panggung pembuktian buat Aprilia, khususnya Marco Bezzecchi, apakah penampilan gila di tiga seri sebelumnya cuma kebetulan lantaran banyak pesaing yang masih 'pemanasan'.

MotoGP Spanyol adalah seri pertama atau pembuka tur Eropa, yang biasanya membuat pembalap lebih nyaman dan fit, lantaran tidak perlu waktu lama dan menguras tenaga untuk pindah 'benua' saat pergantian seri.

Selain tiga faktor itu, MotoGP Spanyol juga akan menjadi momen penting buat Jorge Martin.

Di Jerez lah seharusnya Martin mengumumkan bahwa dirinya kandidat Juara Dunia MotoGP 2026.

Lihat klasemen di bawah. Martin sudah menunjukkan tanda bahwa dia mulai menyatu dengan Aprilia, hal yang tak terjadi musim lalu.

Martin memulai musim MotoGP 2026 dengan kuat dan hanya tertinggal empat poin dari si pemuncak, yaitu rekan satu timnya, Marco Bezzecchi.

Aprilia dan Bezzecchi mungkin tak menyangka Martin nongkrong di anak tangga kedua klasemen.

MotoGP Spanyol yang merupakan salah satu balapan kandangnya, bisa menjadi tempat yang tepat memompa nafsu Martin.