MotoGP Thailand 2026: Toprak Razgatlioglu Jalani Ramadan dengan Cara Tak Biasa

Pembalap Pramac Yamaha MotoGP Toprak Razgatlioglu. Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Rider Pramac Racing Yamaha Toprak Razgatlioglu menghadapi tantangan unik menjelang debutnya di MotoGP Thailand 2026.

Bukan hanya soal adaptasi motor dan atmosfer balapan, Toprak juga harus mengatur kondisi fisik di tengah bulan Ramadan.

Pembalap asal Turki tersebut mengungkapkan bahwa dia sempat menjalani ibadah puasa meski tengah berada dalam fase persiapan intens.

Namun, tuntutan fisik selama sesi uji coba membuatnya harus menyesuaikan ritme agar tetap kompetitif saat berada di atas motor.

"Saya sempat menjalankan puasa di hari pertama, tetapi setelah turun ke lintasan untuk menjalani tes, kondisi fisik menuntut saya mengisi energi sehingga puasa tidak bisa dilanjutkan," ucap Toprak dilansir Crash.

Setelah rangkaian tes selesai, Toprak kembali melanjutkan puasanya selama beberapa hari.

Dia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban sebagai atlet profesional dan komitmen pribadi sebagai seorang muslim.

"Saya kembali berpuasa selama dua hari setelah menjalani tes," sambungnya.

Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP Thailand berlangsung di tengah Ramadan. Ada cerita menarik soal puasa, energi, dan tantangan balapan perdananya.

