jpnn.com - Persaingan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di MotoGP Valencia 2026 menyimpan cerita menarik.

Martin tampaknya menyadari bahwa peluangnya untuk mengungguli rekan setimnya di Aprilia itu tidak akan mudah.

Bezzecchi datang dengan modal performa yang lebih meyakinkan. Pembalap berusia 28 tahun itu berhasil mengoleksi lima podium dalam enam balapan terakhir, termasuk tiga kemenangan di Mandalika, Qatar, dan Portugal.

Situasi tersebut membuat Martin harus bekerja ekstra keras jika ingin mengakhiri musim di posisi kedua klasemen.

Selisih Dua Poin Jadi Penentu

Saat ini, Martin masih berada di posisi kedua dengan koleksi 396 poin. Bezzecchi membuntutinya dengan selisih hanya dua angka, yakni 394 poin.

Meski demikian, catatan Martin dalam enam seri terakhir juga tidak bisa dianggap buruk.

Rider asal Spanyol itu lima kali finis di posisi tiga besar, termasuk tiga kali menjadi runner up. Hanya saja, Martin belum berhasil meraih kemenangan dalam periode tersebut.

Keduanya kini sama-sama memburu posisi terbaik setelah Marc Marquez lebih dahulu memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026.